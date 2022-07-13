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В Ірані відкидають звинувачення щодо продажу Росії військової техніки

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Середа 13 липня 2022 12:03
В Ірані відкидають звинувачення щодо продажу Росії військової техніки Фото: Хосейн Амір Абдоллахіан, голова МЗС Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран заявив, що не продавав Росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Тегеран запевнив у тому, що виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Ірану.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечує інформацію про те, що країна продавала Росії військову техніку, у тому ж числі безпілотники.

Коментуючи заяву радника США з національної безпеки Джейка Саллівана, представник МЗС Ірану Нассер Канаані відзначив, що співпраця між Іраном та РФ "почалася ще до початку війни" проти України.

"І останнім часом щодо цього не сталося жодних конкретних подій", - додав Канаані.

Також представник МЗС відзначив, що позиція Ірану щодо війни на території України, є "ясною і неодноразово заявлялася офіційно".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника США з національної безпеки, Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні БПЛА для війни проти України.

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