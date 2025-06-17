Историческая миссия. Израиль уничтожил 70 батарей ПВО в Иране, - командующий

Израильская военная операция "Львиный народ" привела к уничтожению более 70 иранских батарей противовоздушной обороны. Это стало важным этапом в конфликте.

Об этом заявил командующий ВВС Израиля Томер Бар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля .

С началом операции "Львиный народ" десятки истребителей ВВС Израиля, управляемые Управлением разведки, нанесли удар по ряду ракетных установок и современных радиолокационных станций по всей территории Ирана, которые были предназначены для предотвращения ударов ЦАХАЛа.

"Это историческая миссия, которая может изменить весь ход этой операции", - подчеркнул командующий ВВС Израиля.

Сообщается, что иранская система противовоздушной обороны оснащена современным оборудованием, была развернута по всей территории страны и скрыта в гражданской инфраструктуре.

"Цель этой системы - сбивать самолеты ВВС Израиля и препятствовать их операциям", - отметил Бар.

В течение последних дней израильские истребители совершили примерно пять волн ударов, направленных на ослабление возможностей противовоздушной обороны Ирана и установление воздушного превосходства ВВС Израиля. Это открыло путь к Тегерану и дополнительным целям в глубине Ирана.

"В то же время дистанционно управляемые самолеты обнаруживают и нейтрализуют пусковые установки и радары на земле. Сейчас ВВС Израиля уничтожили более 70 иранских батарей противовоздушной обороны", - добавили в ЦАХАЛ.