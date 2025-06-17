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Историческая миссия. Израиль уничтожил 70 батарей ПВО в Иране, - командующий

Израиль, Вторник 17 июня 2025 22:17
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Историческая миссия. Израиль уничтожил 70 батарей ПВО в Иране, - командующий Фото: Израиль уничтожил 70 батарей ПВО в Иране (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израильская военная операция "Львиный народ" привела к уничтожению более 70 иранских батарей противовоздушной обороны. Это стало важным этапом в конфликте.

Об этом заявил командующий ВВС Израиля Томер Бар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

С началом операции "Львиный народ" десятки истребителей ВВС Израиля, управляемые Управлением разведки, нанесли удар по ряду ракетных установок и современных радиолокационных станций по всей территории Ирана, которые были предназначены для предотвращения ударов ЦАХАЛа.

"Это историческая миссия, которая может изменить весь ход этой операции", - подчеркнул командующий ВВС Израиля.

Сообщается, что иранская система противовоздушной обороны оснащена современным оборудованием, была развернута по всей территории страны и скрыта в гражданской инфраструктуре.

"Цель этой системы - сбивать самолеты ВВС Израиля и препятствовать их операциям", - отметил Бар.

В течение последних дней израильские истребители совершили примерно пять волн ударов, направленных на ослабление возможностей противовоздушной обороны Ирана и установление воздушного превосходства ВВС Израиля. Это открыло путь к Тегерану и дополнительным целям в глубине Ирана.

"В то же время дистанционно управляемые самолеты обнаруживают и нейтрализуют пусковые установки и радары на земле. Сейчас ВВС Израиля уничтожили более 70 иранских батарей противовоздушной обороны", - добавили в ЦАХАЛ.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла первые удары по иранским военным и ядерным объектам.

Среди пораженных целей был и ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что решение об этой операции было принято еще в ноябре 2024 года, однако его реализацию отложили из-за политической ситуации, поэтому, как оказалось, подготовка к удару длилась примерно восемь месяцев.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Иран тем временем начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, известно, что в результате первых обстрелов Израиля погибли 12 человек, и еще 385 были госпитализированы с травмами.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина писало, кто сейчас побеждает в этой войне и какую роль в этом всем играет американский президент Дональд Трамп.

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