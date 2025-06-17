Канада объявила о новом пакете помощи Украине на более чем 2 млрд долларов
Канада выделит новый пакет военной помощи Украине на более чем 2 млрд долларов. В него войдут беспилотники, вертолеты и боеприпасы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.
Премьер Канады анонсировал новую военную помощь Украине: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долларов. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины.
Он отметил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских воинов.
Кроме того, Карни объявил следующий транш на более 2 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов.
"Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной до тех пор, пока мы не достигнем справедливого мира", - отметил он.
Премьер также объявил, что сегодня Канада вводит санкции против ряда российских лиц, более 40 компаний в России и других странах, которые помогают РФ обходить санкции, а также против более 200 судов российского теневого флота.
Зеленский и Карни также обсудили, какие именно санкции могут больше всего ударить по способности России развивать ее оборонное производство и финансировать войну.
Лидеры скоординировали шаги для дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и коалиции желающих, а также взаимодействие в рамках ООН относительно решений о безусловном прекращении огня.
Кроме того, Зеленский и Карни уделили детальное внимание укреплению противовоздушной обороны Украины - потребности в системах ПВО и ракетах к ним, а также углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.
Они также обсудили участие Канады в разработке программы по восстановлению Украины.
Саммит G7 в Канаде
Напомним, саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Европейского Союза и Великобритании начался 16 июня в канадской провинции Альберта.
На этот раз саммит сосредоточен на ситуации на Ближнем Востоке, российско-украинской войне и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Канаде, где проходит саммит G7. На полях мероприятия у него запланирован ряд встреч.
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