Во время атаки на Киев умер гражданин США, - Кличко

В Киеве во время очередной российской атаки, осуществленной в ночь на 17 июня, скончался гражданин Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко в Telegram .

По его словам, американец скончался во время дронов атаки на Соломенский район украинской столицы.

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, в котором медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США", - сообщил Кличко.

Мэр Киева подтвердил, что медики, прибывшие на вызов, констатировали биологическую смерть мужчины на месте.