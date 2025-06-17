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Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"

Киев, Вторник 17 июня 2025 07:57
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Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета" Фото: РФ ударила по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Российские оккупанты ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева баллистической ракетой. Под завалами оказались люди.

РБК-Украина публикует репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки по всему Киеву пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали.

Фото: последствия удара россиян по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом, по предварительным данным, известно уже о 14 погибших из-за террористического удара россиян.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Соломенском районе Киева по многоэтажке ударила баллистическая ракета. Она фактически прошла все девять этажей сверху донизу.

Фото: россияне ударили по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в Украине ранения из-за атаки получили 66 человек. Один из них несовершеннолетний.

Стоит заметить, что для атаки враг применял не только баллистику, но и крылатые ракеты, а также дроны.

Атака на Одессу

К слову, в ночь на 17 июня российские оккупанты также ударили по Одессе дронами.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, известно уже о 13 пострадавших в результате атаки россиян.

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Киев Война в Украине Ракетный удар
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Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
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