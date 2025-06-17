ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны атаковали завод "Прогресс" в России: что известно о ночных взрывах

Россия, Вторник 17 июня 2025 08:09
UA EN RU
Дроны атаковали завод "Прогресс" в России: что известно о ночных взрывах Фото: в России дроны атаковали завод (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ночью 17 июня Тамбовская область в России подверглась масштабной атаке беспилотников. Вероятной целью удара стал завод "Прогресс" в Мичуринске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя общественной организации "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко в Telegram-канале.

В ночь с 16 на 17 июня мощные взрывы прогремели в разных населенных пунктах России, в частности в Тамбове и Котовске. Вероятной целью удара стал завод "Прогресс", специализирующийся на производстве систем управления для авиации и ракетной техники.

Хроника взрывов

Взрывы в районе Котовска и на подлете к Тамбову начали раздаваться после 1:40 ночи. Всего было слышно около десяти взрывов, перед этим в ночном небе был слышен звук пролетающих беспилотников.

Около 02:00 атаки распространились на другие населенные пункты, среди которых Инжавино, Мичуринск, Кузьмино-Гата и Калаисы. Очевидцы делятся в соцсетях, что видели вспышки в небе.

СМИ также сообщали о закрытии аэропорта и движении многочисленных ударных дронов.

Под прицелом завод "Прогресс": что известно о предприятии

По данным из открытых источников, завод "Прогресс" является одним из пяти крупнейших предприятий Тамбовской области России.

Он расположен в Мичуринске и специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой.

Кроме того, данное предприятие производит разнообразную электротехнику для гражданского использования, включая оборудование для газовых и нефтепроводов.

Повторная атака на завод "Прогресс"

Завод "Прогресс" уже неоднократно становился объектом атак беспилотников. Последний раз удар по предприятию был зафиксирован 6 июня, когда дрон попал в производственный цех. На этот раз предприятие также попало в зону риска, ведь оно является ключевым для производства сложного военного оборудования.

Местные власти пока не комментируют события.

Напомним, в России заявили, что в ночь на 17 июня система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотных летательных аппаратов ВС Украины, которые летели на Москву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Атака дронов
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде