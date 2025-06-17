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Трамп из-за Ирана созывает Ситуационную комнату, - Axios

США, Вторник 17 июня 2025 19:08
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Трамп из-за Ирана созывает Ситуационную комнату, - Axios Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп созвал свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Анонимные источники рассказали, что сегодня, 17 июня, американский президент встретится со своей командой по национальной безопасности относительно войны между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате.

Участие США в конфликте на Ближнем Востоке

Заметим, что конфликт между Израилем и Ираном обострился в пятницу, 13 июня. Сейчас же обе стороны активно осуществляют удары - Израиль проводит авиа- и ракетные атаки по военной инфраструктуре и ядерным объектам в Иране, а Тегеран в ответ обстреливает территорию Израиля своими баллистическими ракетами и БПЛА.

Напомним, что 15 июня Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

До этого же государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также он добавил, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.

Однако в комментарии РБК-Украина политтехнолог Тарас Загородний отметил, что утверждения о якобы пассивности США являются ложными.

К примеру он вспомнил факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов, что, по его мнению, свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
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