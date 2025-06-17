Трамп: мы контролируем небо над Ираном
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно контроля неба над Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
На фоне непонятной до сих пор ситуации относительно того, присоединятся ли Соединённые Штаты к ударам Израиля против Исламской Республики, Трамп заявил, что "мы" контролируем небо над Ираном.
"Теперь мы имеем полный и абсолютный контроль над небом над Ираном", - написал Трамп на Truth Social,
Он также одобрил использование оружия американского производства, хотя и не упомянул прямо Израиль.
"Никто не делает это лучше, чем старые добрые США", - отметил президент.
Заметим, что ранее сегодня Axios сообщил, что американский президент созвал свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
Участие США в конфликте на Ближнем Востоке
Заметим, что с вечера пятницы Израиль наносит удары по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо. Данные действия были частью операции "Львиный народ" и, как известно, данный удар готовился восемь месяцев.
А Тегеран в ответ обстреливает территорию Израиля своими баллистическими ракетами и БПЛА.
Напомним, что 15 июня Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.
До этого же государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана, а также отметил, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.
Однако, по мнению политтехнолога Тараса Загороднего, который поговорил с РБК-Украина, утверждение о пассивности США являются ошибочными.
К примеру он вспомнил факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов, что, по его мнению, свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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