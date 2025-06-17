В Украине появится Military ID: что это даст военным

Верховная Рада сегодня, 17 июня, поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Умеров заверил, что единый государственный реестр военнослужащих - это цифровая база, которая позволит: быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе,

автоматически формировать аналитику о резерве,

минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор. "Ключевая новация - Military ID, цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации", - рассказал министр. Он пояснил, что на основе этой системы в будущем военные смогут получать социальные услуги, льготы и бонусы онлайн, в частности через приложение "Армия+". "Реестр будет работать исключительно в Украине. Данные - под контролем Центра реагирования на киберинциденты. Минимум персональной информации. Без сохранения данных о звании, специальности или боевых задачах. Это - об удобстве, безопасности и справедливом сервисе для каждого, кто служит", - подчеркнул Умеров.