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Ночная атака на Украину: как на российский обстрел отреагировали в США

Украина, Вторник 17 июня 2025 22:47
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Ночная атака на Украину: как на российский обстрел отреагировали в США Фото: пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс (flickr.com/statephotos)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 17 июня российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку на Украину. В США отреагировали на обстрел со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты осуждают ночное нападение на Киев

В то же время она также подтвердила смерть гражданина США в Украине во время российского обстрела Киева.

"Нам известно о вчерашнем нападении на Киев, которое привело к многочисленным жертвам, в частности трагической смерти гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - сказала Брюс.

В то же время Брюс отказалась предоставить дальнейшие подробности из уважения к семье.

Атака на Украину 17 июня

В ночь на 17 июня Россия осуществила одну из самых мощных атак на Украину с начала 2025 года. Под ударами оказались Киев, Одесса, Николаев, Запорожье и другие регионы.

По официальной информации, Россия выпустила не менее 440 дронов-камикадзе "Шахед", а также не менее 32 ракет, среди которых были ракеты типа Х-101, "Кинжал" и баллистические "Искандеры".

Украинская ПВО, несмотря на истощение систем, смогла сбить более 428 целей. Однако в частности в Киеве вражеские удары повредили более двух десятков объектов. Разрушены:

  • многоэтажки,
  • детские сады,
  • учебные заведения,
  • административные здания.

В Киеве в результате ударов погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 100 ранены. Также известно о гибели гражданина США, который находился в столице во время обстрела.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

Также сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. В нескольких местах вспыхнули пожары.

В результате обстрела Одессы погибли два человека, еще более 20 - ранены.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "очередным терактом России" и призвал международное сообщество не игнорировать масштаб преступления.

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