Ночная атака на Украину: как на российский обстрел отреагировали в США

В ночь на 17 июня российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку на Украину. В США отреагировали на обстрел со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты осуждают ночное нападение на Киев В то же время она также подтвердила смерть гражданина США в Украине во время российского обстрела Киева. "Нам известно о вчерашнем нападении на Киев, которое привело к многочисленным жертвам, в частности трагической смерти гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - сказала Брюс. В то же время Брюс отказалась предоставить дальнейшие подробности из уважения к семье.