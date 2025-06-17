"Легкая мишень": Трамп разразился угрозами к верховному лидеру Ирана
Американский президент Дональд Трамп пригрозил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, отметив, что тот является, якобы, легкой мишенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Social.
Лидер США в своем посте отметил, что "мы" точно знаем, где скрывается так называемый "верховный лидер".
"Он является легкой мишенью, но там он в безопасности. Мы не собираемся его устранять (убивать!), по крайней мере пока", - подчеркнул он.
В то же время Трамп отметил, что не хочет, чтобы ракеты попадали в гражданских лиц или американских солдат.
"Наше терпение исчерпывается. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - завершил он свой пост.
Вскоре после этого он опубликовал следующее сообщение, в котором просто было написано: "БЕЗУМНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!".
Трамп и конфликт на Ближнем Востоке
Заметим, что на фоне непонятной до сих пор ситуации относительно того, присоединятся ли Соединенные Штаты к ударам Израиля против Исламской Республики, Трамп сегодня заявил, что "мы" контролируем небо над Ираном.
Однако в своем заявлении он так и не объяснил, кто именно кроется под словом "мы".
Стоит заметить, что впервые о том, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, Трамп заявил через два дня после обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, а именно 15 июня.
До этого же государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана, а также отметил, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.
Ранее сегодня Axios также сообщил, что американский президент созвал свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
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