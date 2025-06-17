"Легкая мишень": Трамп разразился угрозами к верховному лидеру Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Social .

Лидер США в своем посте отметил, что "мы" точно знаем, где скрывается так называемый "верховный лидер".

"Он является легкой мишенью, но там он в безопасности. Мы не собираемся его устранять (убивать!), по крайней мере пока", - подчеркнул он.

В то же время Трамп отметил, что не хочет, чтобы ракеты попадали в гражданских лиц или американских солдат.

"Наше терпение исчерпывается. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - завершил он свой пост.

Вскоре после этого он опубликовал следующее сообщение, в котором просто было написано: "БЕЗУМНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!".