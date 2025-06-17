Израиль против Ирана. Кто пока побеждает в войне и какую роль играет Трамп

Израиль продолжает атаки, чтобы остановить ядерную программу Ирана, Тегеран в ответ обстреливает Тель-Авив. О том, каких результатов смогли достичь израильтяне и почему позиция США определяющая для дальнейшего хода войны – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Смог ли Израиль остановить ядерную программу Ирана?

Вмешаются ли США в войну на стороне Израиля?

Может ли конфликт перерасти в затяжную войну?

Как и заявляло в самом начале эскалации израильское руководство, "это война не на один день". И действительно, ежедневные атаки Израиля на иранские объекты и ракетные обстрелы в ответ не прекращаются, хотя их интенсивность все же несколько упала. По какому сценарию конфликт будет развиваться дальше, традиционно зависит от главного мирового игрока, Соединенных Штатов, по сути – лично от Дональда Трампа.

Тот, как всегда, комментирует текущие события крайне противоречиво и непонятно. Хотя понемногу его риторика все же становится несколько более воинственной.

Удары по "ядерке" и их ограничения

В ходе многодневных авиаударов Израиль уничтожил практически всю военную верхушку Ирана, значительную часть его противовоздушной обороны и ракетной программы, а также частично экономическую инфраструктуру. В то же время ядерные объекты, позволяющие Ирану в перспективе получить ядерное оружие, не полностью выведены из строя.

Главный центр обогащения урана в Иране – ядерный объект в Натанзе –поврежден частично. Наземная часть пилотного завода, где проводилось обогащение урана до 60%, по данным МАГАТЭ, была полностью разрушена. Кроме того, уничтожено главное здание электроснабжения, аварийные и резервные генераторы. Это могло повредить центрифуги в подземной части комплекса из-за перебоев с электропитанием, хотя прямых физических атак на подземный зал не подтверждено.

Повреждения получил и ядерный комплекс в Исфахане, который включает несколько объектов, в том числе завод по конверсии урана и завод по производству топливных пластин. По данным МАГАТЭ, израильские удары повредили четыре "критические здания" в Исфахане, включая оба завода.

Однако до сих пор целым остается подземный ядерный объект в Фордо. Он спрятан на десятки метров под горой, поэтому неуязвим к обычным атакам. На комплексе размещены передовые центрифуги для обогащения урана до высокого уровня чистоты.

К тому же еще перед израильскими атаками Иран располагал 409 килограммов высокообогащенного урана. Этот объем материала может быть быстро обогащен для создания примерно 10 ядерных бомб. Где сейчас находится этот уран –неизвестно, сказала РБК-Украина научный сотрудник Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета Валерия Гергиева.

"Иран может продолжать обогащать уран на Фордо. Также вот этот уже обогащенный до 60% уран, если он где-то у них в доступе, Иран может взять, дальше обогатить до 90% и собирать себе бомбу. Поэтому сказать, что сейчас Израиль повредил ядерную программу Ирана настолько, что он не сможет сделать бомбу – это не так", – отметила Гергиева.

По ее оценкам, ядерная программа Ирана заторможена на полгода-год, но не уничтожена полностью. Более того, Израиль самостоятельно не может ее ликвидировать.

Разные позиции в США по конфликту

Уже упомянутый подземный ядерный комплекс Фордо является одной из самых сложных целей для Израиля. Проверенных данных о его защите нет, однако большинство оценок сходятся в том, что над объектом – 60-80 метров скальной породы. Как отмечает The New York Times, единственная бомба, которая может поразить Фордо – GBU-57 (MOP) – есть на вооружении только у США. Ее могут доставить только американские бомбардировщики B-2. Поэтому именно от Штатов зависит уничтожение ядерной программы Ирана.

В то же время Вашингтон пока не выражает желания втягиваться в конфликт на стороне Израиля. 13 июня, в первый день эскалации, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна не участвует в ударах по Ирану, а главным приоритетом Штатов является защита американских сил в регионе.

Ультраортодоксальные евреи на месте иранского удара в восточном Тель-Авиве (фото: Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выпустил несколько угрожающих заявлений в адрес Ирана, но традиционно крайне нечетких. 15 июня он призвал Израиль и Иран заключить мирное соглашение. Ранее в интервью ABC News Трамп заявил, что Вашингтон может вмешаться в урегулирование конфликта. А уже через день хозяин Белого дома написал, что "Иран должен был подписать соглашение", которое Трамп "им сказал подписать".

Иногда даже может сложиться впечатление, что президент США не в курсе планов Израиля. Так, 17 июня Трамп заявил: он ожидает, что в течение следующих 48 часов станет понятнее, собирается ли Израиль замедлить или ускорить атаки на Иран. "Вы скоро узнаете. Пока никто не замедлился", – сказал политик на президентском борту №1.

Среди прочего, такие заявления связаны с тем, что в Белом доме нет единства по этой ситуации, сказал YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман. Часть окружения Трампа придерживается изоляционистских взглядов и не хотела бы втягиваться в новые конфликты. Другая группа – традиционные республиканцы – придерживается более "ястребиной" позиции, однако их влияние на президента США уменьшается. Кроме того, есть небольшая третья группа, которая имеет промежуточную позицию и выступает за взвешенный подход.

"Пока нет четких признаков того, что Трамп принял какую-то одну из позиций и будет решать этот вопрос. Это безусловно волнует израильское руководство, потому что была надежда на то, что американцы присоединятся, – отметил Мил-Ман, – если этого сейчас не будет, то Израиль будет иметь серьезную проблему и нужно будет нанести такой ущерб, что даже если останется этот объект Фордо, чтобы он один все равно не смог сделать так, чтобы у иранцев появилась ядерная бомба".

Со своей стороны, Иран также старается не провоцировать США и воздерживается от атак на американские военные базы на Ближнем Востоке. Хотя ранее такие угрозы звучали.

Вместе с тем, существует еще один маркер, который свидетельствует, что Штаты пока не планируют вступать в конфликт против Ирана. Бомбардировщики B-2, которые способны нести бомбы против иранских подземных объектов, сейчас находятся в США на базе Уитмен. Последние упоминания о перемещении B-2 касаются развертывания шести самолетов на острове Диего-Гарсия в Индийском океане в конце марта. К слову, тогда Иран приводил свои вооруженные силы в боевую готовность.

Как пишет Jerusalem Post, Трамп готовит для Ирана новые условия, которые американские и европейские официальные лица называют "предложением последнего шанса". Издание отмечает, что оно может быть даже выгоднее, чем предыдущее, переданное иранской стороне перед ударами Израиля, но по-прежнему будет базироваться на принципе нулевого обогащения урана, даже для гражданских целей.

Затягивание конфликта

По словам Валерии Гергиевой, Иран сейчас пытается спасти все, что возможно от израильских атак и одновременно "сохранить лицо", отвечая своими ударами. Однако если раньше в Тегеране лишь угрожали созданием ядерного оружия, то теперь эти угрозы начнут воплощать в жизнь. Один из признаков этого – Иран начал процедуру выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Если дальше будет снова приостановление огня и дипломатический трек, Иран может на это пойти, но, конечно долгосрочной целью будет создание ядерного оружия как сдерживающего фактора против Израиля", – сказала Гергиева.

В этих условиях для Израиля лучшим вариантом было бы таки привлечь США к атакам против Ирана. Но если этого не произойдет – что сейчас наиболее вероятно – Израиль ждет затяжная и прямая война против Ирана.

Сугубо военная составляющая конфликта меняется ежедневно, по мере того как Израиль и Иран наносят удары друг по другу. Но не менее важны другие элементы – экономическая устойчивость, информационное влияние и, наконец, единство общества.

В Израиле и Иране эти факторы имеют несколько разный фокус. Взаимные удары, конечно, вредят экономике. Для Ирана убытки пока значительно больше. Вместе с тем, пока почти не было атак на объекты, обеспечивающие экспорт иранской нефти, которая является основным источником доходов для страны. Впрочем, в любой момент Израиль может это наверстать.

Для Израиля важнее всего, чтобы сохранялись стабильные экономические связи со странами Европы – именно на них, а не на США завязана львиная доля израильского экспорта.

А это напрямую зависит от того, как там будут воспринимать его действия против Ирана.

Как это может работать, показали события мая этого года – министры иностранных дел ЕС, по инициативе Нидерландов, поддержали пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль из-за нарушения Израилем статьи 2, которая требует уважения к правам человека. Это решение поддержали 17 из 27 стран-членов ЕС. Хотя такие решения в ЕС требуют единодушия, на уровне отдельных стран Израилю все же могут нанести экономический ущерб.

Ликвидация последствий израильского удара, центр Тегерана (фото: Getty Images)

Сейчас в Европе особо не критикуют действия Израиля. Канцлер Фридрих Мерц поддержал право Иерусалима на самозащиту, и заявил, что "Израиль в Иране делает грязную работу за нас всех". Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что в случае, "если Израиль будет атакован Ираном, Франция будет участвовать в защите Израиля", но исключил "наступательные" операции. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после консультаций с израильскими и иранскими визави призвал обе стороны вернуться к переговорам, подчеркнув, что дальнейшая эскалация может быть "чрезвычайно опасной" для региона.

В то же время именно европейские страны были главными критиками действий Израиля в Секторе Газа против ХАМАС. Кроме того, в Евросоюзе и США проходили массовые антиизраильские протесты левонастроенной молодежи и арабских диаспор.

Пока что подобных митингов в контексте Ирана нет. Отчасти это связано с плохим имиджем Ирана, но также с аккуратными действиями Израиля, который не атаковал гражданские объекты и инфраструктуру экспорта нефти. Если же начнутся атаки на то, что касается жизни рядовых иранцев, Израиль может проиграть информационную войну, как это было в случае с Сектором Газа.

Еще один аспект противостояния касается общественных настроений. В Израиле действия правительства, по крайней мере сейчас, практически единодушно поддерживает все население. Опрос, проведенный Еврейским университетом по заказу Jerusalem Post от 17 июня свидетельствует, что 83% евреев-израильтян поддерживают военный удар по Ирану, 46% поддерживают идею удара по ядерным объектам Ирана даже без поддержки США.

В Иране ситуация несколько иная. Свежих опросов по израильским ударам не проводили. Однако социсследования стабильно фиксируют 30-40% недовольных нынешним режимом. В конце концов, именно благодаря им на последних выборах победил либеральный (конечно, по иранским меркам) президент Масуд Пезешкиян.

После начала атак премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прямо обратился к этой части иранского народа с призывом восстать против режима, однако не исключено, что произойдет наоборот – иранцы объединятся вокруг своих лидеров против внешнего врага.

В любом случае, конфликт между Израилем и Ираном пока только набирает обороты. В худшем случае он может привести к длительной дестабилизации всего Ближнего Востока. Вместе с тем Израиль вскоре может столкнуться с неочевидной проблемой – ему уже фактически не останется, что бомбить, ведь все цели будут ликвидированы или повреждены настолько, насколько это возможно. В то же время затягивание войны на длительный срок – однозначно плохой для израильтян сценарий, ведь запас прочности у относительно небольшой страны все же не безграничен.