Массированная атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждены жилые дома

Российские оккупанты 17 июня рано утром ударили по Одессе "Шахедами". В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

По его словам, атака дронов на Одессу была массированной.

В результате вражеского удара в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Речь о жилых домах, инклюзивном центре и дошкольном заведении, гаражах и не только.

"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - добавил Кипер.