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Массированная атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждены жилые дома

Вторник 17 июня 2025 05:42
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Массированная атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждены жилые дома Иллюстративное фото: россияне атаковали Одессу дронами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты 17 июня рано утром ударили по Одессе "Шахедами". В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

По его словам, атака дронов на Одессу была массированной.

В результате вражеского удара в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Речь о жилых домах, инклюзивном центре и дошкольном заведении, гаражах и не только.

"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - добавил Кипер.

Атака на Одессу

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал, что россияне запустили по Одессе ударные дроны.

При этом мониторинговые каналы сообщали, что в сторону Одессы летят около 20 беспилотников.

К слову, этой ночью россияне также атаковали Киев дронами и ракетами. В результате вражеского удара пострадало большое количество мирных жителей.

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Российская Федерация Одесса Война в Украине Атака дронов
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