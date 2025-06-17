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В Одессе возросло количество погибших в результате удара РФ

Одесса, Вторник 17 июня 2025 17:44
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В Одессе возросло количество погибших в результате удара РФ Фото: в Одессе возросло количество погибших в результате ночного удара РФ (t.me/odeskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Количество погибших в результате российского удара по Одессе утром 17 июня возросло до двух человек. Под завалами нашли тело еще одной женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"К сожалению, количество жертв российской дроновой атаки возросло. Под завалами только что нашли тело 78-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей", - сообщил Кипер.

По его словам, всего за медицинской помощью обратились 26 человек. Все пострадавшие получили необходимую помощь и продолжают лечение амбулаторно.

На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Работают коммунальные службы.

Удар по Одессе

Напомним, утром, 17 июня, российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, еще 19 получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали.

Глава Одесской ОВА сообщил о масштабных повреждениях: подверглись разрушениям жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. В нескольких местах вспыхнули пожары.

Подробнее о последствиях удара по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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