В ISW сообщили о захвате Крахмального. В ВСУ объяснили ситуацию

Захват оккупантами Крахмального в Купянском районе Харьковской области – временное явление. Для РФ подобная ситуация позволяет оправдать потерю более 7 тысяч военных с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Крохмальное, чтобы вы понимали, это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить это 5 домов. Эти 5 домов были разрушены агрессором", – рассказал он.

По словам спикера, соответственно, наша основная цель - это уберечь жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону.

"Врагу не дают продвигаться дальше и каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет. И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается. Мы просто не сообщаем, о захвате, отбитии 100 или 200 м. Нам этого не нужно делать, а для российских пропагандистов нужно любую победу преподносить как "пирровую победу", чтобы показать, почему только за январь месяц они потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности "Хортица". Поэтому меньшее - метр-два, они уже кричат, что взяли Берлин", - констатировал Фитьо.

Что известно о Крахмальном

Он добавил, что Крахмальное уже было до этого оккупировано и отбито ВСУ во время Харьковского наступления (осенью 2022 года – ред.) и сейчас напрямую, эти несколько сот метров никакого значения не имеют.

Ситуация на Купянском направлении

Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные снимки, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили Крахмальное (20 км северо-западнее Сватового).

В связи с постоянными обстрелами в августе прошлого года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касалась и самого Купянска и Купянска Узлового. В частности, в документе говорилось и о частичной эвакуации на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин. На днях из Кондрашевской и Куриловской общин объявили полную обязательную эвакуацию населения.