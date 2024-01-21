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Войска РФ ночью выпустили по югу Украины "Шахеды": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Воскресенье 21 января 2024 07:07
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Войска РФ ночью выпустили по югу Украины "Шахеды": в Генштабе рассказали о работе ПВО Фото: силы ПВО ночью уничтожили "Шахед" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины уничтожили вражеский ударный беспилотник сегодня ночью, 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив два ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен один вражеский дрон.

Напомним, что сегодня ночью в Воздушных силах ВСУ об угрозе применения ударных беспилотников предупреждали жителей Херсонской и Николаевской областей.

Атака на Украину в ночь на 20 января

Предыдущей ночью российские войска также атаковали Украину "Шахедами". Сообщается, что террористы выпустили несколько групп дронов-камикадзе. По данным ВСУ, беспилотники запускались с южного направления.

Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены два беспилотника: один в Николаевской, а второй - в Одесской области.

В Воздушных силах ВСУ позже сообщили, что враг выпустил семь ударных дронов, также применил зенитные управляемые ракеты С-300. Отмечается, что Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили четыре дрона, остальные не достигли своих целей.

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