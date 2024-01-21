Завод "Панцирей" и газовый терминал. Что известно о ночном налете дронов на РФ

В России этой ночью, 21 января, было громко сразу в нескольких регионах. Сообщалось о взрывах и пожарах, в частности, на заводе, где собирают ЗРК "Панцирь", и газовом терминале в порту.

Что известно о ночных событиях в России - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Mash, Минобороны РФ, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Wikipedia, местные российские Telegram-каналы.

Ленинградская область

Ночью взрывы прогремели в районе нефтяного терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга. Там вспыхнул мощный пожар.

Губернатор Ленинградской области отчитался, что якобы персонал был эвакуирован, никто не пострадал. Но по опубликованным в сети кадрами можно сделать вывод, что пожар был масштабным.

Местные жители в соцсетях писали, что якобы был введен режим повышенной готовности.

В сети писали, что пожар в порту Усть-Луга возник из-за беспилотников, якобы два дрона атаковали газовый терминал "Новатек". Эта компания является одним из самых крупных производителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире и одним из крупнейших экспортеров российского СПГ.

Добавим, что поселок Усть-Луга находится в более чем 1000 км от границ Украины.

Тула

Поздно вечером 20 января взрывы слышали и в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети начали публиковать видео, где виден "прилет".

Позже в сети сообщили, что беспилотники атаковали военный завод "Щегловский вал". Там собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

Из открытых источников известно, что "Щегловский вал" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. Завод занимается разработкой управляемого оружия для сухопутных войск, систем противовоздушной обороны, быстрострельных орудий и боевого стрелкового оружия. Также предприятие модернизирует старое оружие.

Другая "бавовна"

Россияне заявили, что взрывы ночью также слышали в Орловской и Смоленской областях. Третью ночь подряд взрывы раздавались в городе Клинцы Брянской области. Россияне заявляли, что якобы работает ПВО.

Что говорит Минобороны РФ

Российское Министерство обороны заявило об отражении атаки беспилотников на Орловскую, Тульскую и Смоленскую области. О каких-либо повреждениях и последствиях не сообщается.

В сводке Минобороны РФ о Ленинградской области, где горел газовый терминал, вообще не упоминается.