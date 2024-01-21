Россияне из "Градов" обстреляли Курахово, есть жертвы

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Донецкую область, в частности, город Курахово. В результате атаки погиб один человек, еще один - получил ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Сегодня днем россияне обстреляли город из "Градов" - попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина, еще один - получил ранения", - сообщил он.

По его словам, российским ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили.

Филашкин добавил, что точные последствия атаки устанавливаются.

Фото: (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Атака на Украину в ночь на 20 января

Поздним вечером, 19 января, террористы выпустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным ВВС, беспилотники запускались с южного направления и фиксировались преимущественно в южных и центральных областях страны.

Утром Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены два беспилотника : один в Николаевской, а другой в Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .