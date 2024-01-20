ВСУ продвинулись на линии Купянск-Сватово: карты боев ISW
Российские войска продвинулись в лесном массиве к востоку от Табаевки (примерно в 25 км к юго-востоку от Купянска). Позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Недавно российские войска продвинулись на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска. Видео с геолокацией, опубликованное 18 января, показывает, что российские войска продвинулись в лесном массиве к востоку от Табаевки (примерно в 25 км к юго-востоку от Купянска).
Представитель сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо отметил, что в последние дни российские войска усилили атаки вдоль линии Купянск-Лиман и продвигаются вперед. Российские и украинские источники сообщили о позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки.
Украинские войска недавно восстановили ограниченные позиции на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 января, видно, как украинские войска атакуют российские позиции к востоку от Берестового (чуть южнее района Табаевка-Крохмальное и в 18 км к северо-западу от Сватово), что вынуждает российские войска отступить дальше к востоку от Берестового.
Российские и украинские силы сообщили, что позиционные бои продолжались близ Сватово, особенно близ Берестового и Макеевки (оба к северо-западу от Сватово).
Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Кременной 19 января на фоне продолжающихся позиционных боев в районе Кременной.
Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались
- к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;
- к юго-западу от Кременной в районе Дибровы и в районе Серебрянского лесничества;
- к югу от Кременной в районе Белогоровки.
Операция №2 - Донецкая область
Позиционные бои продолжались под Бахмутом 19 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались
- к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
- к западу от Бахмута в районе Хромового;
- к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
Сообщается, что российские войска продвинулись на окраинах Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 19 января.
Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои также продолжались
- к северо-западу от Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки;
- к западу от Авдеевки в районе Тоненького;
- возле коксохимического завода на северо-западе Авдеевки,
- карьера “Голубые озера” непосредственно к северу от Авдеевки и промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки;
- к востоку от Авдеевки в районе Каменки.
Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях
- к западу от Донецка в районе Красногоровки, Марьинки и Георгиевки
- к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.
"Южная ось"
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались к западу от Старомайорского и к востоку и югу от Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе 19 января не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались западнее Вербового (восточнее Работино) и возле Работино и Новопрокоповки (южнее Работино).
19 января на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои. Украинские и российские войска заявили, что позиционные бои продолжались в районе Крынков.
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