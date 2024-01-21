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На Балтийском море. В Ленинградской области РФ звучали взрывы, горит газовый терминал

Усть-Луга, Воскресенье 21 января 2024 03:17
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На Балтийском море. В Ленинградской области РФ звучали взрывы, горит газовый терминал Иллюстративное фото: В Ленинградской области РФ горит газовый терминал (росСМИ)
Автор: Владислав Прийменко

В Ленинградской области России загорелся газовый терминал. Перед пожаром очевидцы слышали два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Mash и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. По информации источника, с предприятия эвакуировали около 150 человек.

Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших в результате нет.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новотек" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", - сообщил губернатор.

Усть-Луга находится в 1200 км от границ Украины.

На Балтийском море. В Ленинградской области РФ звучали взрывы, горит газовый терминалФото: местоположение Усть-Луги Ленинградской области РФ (maps.google.com)

Компания "Новатэк"

Компания является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Владеет и эксплуатирует два завода по производству СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2".

Обладает доказанными запасами газа в размере 1,7 трлн кубометров, что составляет около 10% мировых запасов.

Также занимается переработкой и реализацией жидких углеводородов, владеет и эксплуатирует завод по переработке газового конденсата в городе Торжок Тверской области - "Нортгаз".

"Новатэк" обеспечивает значительную долю добычи природного газа в России и является одним из крупнейших экспортеров российского СПГ.

Взрывы в России

Ранее мы сообщали, что жители российской Тулы слышали взрывы. Министерство обороны заявило о работе системы ПВО.

Также, по словам Минобороны РФ, в Орловской и Смоленской областях якобы уничтожали дроны самолетного типа.

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