Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых дронах
Российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" сегодня ночью, 20 января. Силы ПВО сбили четыре ударных беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины сегодня ночью были уничтожены четыре вражеских ударных дрона.
Ночная атака 20 января
Российские войска поздно вечером 19 января выпустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники запускались с южного направления и фиксировались преимущественно в южных и центральных областях страны.
В Силах обороны юга сегодня утром, 20 января, сообщили, что в их зоне ответственности были сбиты два дрона-камикадзе: по одному в Николаевской и Одесской областях.
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