ua en ru
Сб, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых дронах

Суббота 20 января 2024 06:55
UA EN RU
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых дронах Фото: войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" сегодня ночью, 20 января. Силы ПВО сбили четыре ударных беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины сегодня ночью были уничтожены четыре вражеских ударных дрона.

Ночная атака 20 января

Российские войска поздно вечером 19 января выпустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники запускались с южного направления и фиксировались преимущественно в южных и центральных областях страны.

В Силах обороны юга сегодня утром, 20 января, сообщили, что в их зоне ответственности были сбиты два дрона-камикадзе: по одному в Николаевской и Одесской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони ПВО Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ продвинулись на линии Купянск-Сватово: карты боев ISW
ВСУ продвинулись на линии Купянск-Сватово: карты боев ISW
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск