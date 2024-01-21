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Атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ, - источники

Россия, Воскресенье 21 января 2024 12:11
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Атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ, - источники Фото: морской терминал в российском Усть-Луге (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы, и как следствие пожар, на морском терминале в поселке Усть-Луга в Ленинградской области РФ являются спецоперацией Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По их данным, по цели метко отработали беспилотники СБУ - поражения были точными, начался пылающий до сих пор масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

Важный объект

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ", - добавил источник.

По его словам, успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных РФ.

Атака на морской терминал в российском Усть-Луге

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников. Позже начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Отметим, что в России этой ночью, 21 января, было громко не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в российской Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь". Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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