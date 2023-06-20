Ядерный шантаж. Зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы

В попытке остановить украинское контрнаступление Россия может не ограничиться подрывом Каховской дамбы. Украинские власти предупреждают о вероятности того, что агрессор возьмется за Запорожскую атомную электростанцию.

Как связаны Каховская ГЭС и Запорожская АЭС

Российские оккупанты захватили атомную станцию в начале полномасштабного вторжения в Украину. Ее территория заминирована, на ней размещена военная техника и сам район неоднократно подвергался обстрелам.

Новая угроза связана с последствиями подрыва Каховской дамбы. Дело в том, что реакторы ЗАЭС охлаждаются водой из специального пруда, который наполняется водой из Каховского водохранилища. Которое в свою очередь обмелело после техногенной катастрофы.

На данный момент пять из шести блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодной остановки". Поэтому, как уверяют в "Энергоатоме", воды в бассейне должно хватить для охлаждения. 9 июня Госатомрегулирование распорядилось перевести в этот режим последний блок. Тогда россияне не разрешали украинскому персоналу сделать это, однако на днях глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что есть признаки подготовки перевода блока в более безопасный режим.

Что касается уровня воды, то пока нет реальных причин для беспокойства. Изначальные опасения о снижение уровне из-за обмеления Каховского водохранилища не подтвердились, и он остается стабильным на отметке выше 16 метров. Кроме того, в крайнем случае воду в бассейн можно закачать, используя насосы или артезианские скважины.

Озабоченность сложившейся ситуацией выражали и в МАГАТЭ. После катастрофы на дамбе там отметили, что при снижении уровня водохранилище до 12,7 метров, на АЭС не смогут перекачивать воду в бассейн. По разным данным, сейчас уровень значительно ниже, но в МАГАТЭ считают, что запасов в пруде-охладителе хватит на несколько месяцев.

Запас прочности есть

В середине июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС, чтобы убедиться в своих оценках. По итогам визита он признал серьезность положения дел.

"С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальны. В то же время принимаются меры по стабилизации", - отметил он.

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что пока опасности для станции нет (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, на атомной станции достаточно воды.

"Я смог увидеть пруд-охладитель, ирригационные ворота, каналы, которые составляют основную систему охлаждения станции. Для меня было очень важно иметь возможность дать собственную оценку ситуации вместе с моими экспертами", - добавил Гросси.

Одновременно с его приездом в Украину появилась информация о том, что россияне остановили автоматическую передачу сведений об уровне радиации. Как заявил и.о. главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олег Кориков, это произошло еще в начале месяца. И это является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности. Эксперты МАГАТЭ на сегодня вынуждены передавать данные со специальных датчиков в ручном режиме.

За этим логично последовали опасения украинских властей о том, что Россия может еще дальше зайти в ядерном шантаже и решиться на провокацию. На этой неделе Рафаэль Гросси отправится в Москву, где, вероятно, будет обсуждать возникшие риски с Владимиром Путиным.

Угроза подрыва

Главное управление разведки Минобороны Украины еще в мае предупреждало о наличии у россиян такого сценария. По его информации, оккупанты могли сымитировать аварию, ударив по территории станции. И для этого 26 мая они сорвали запланированную ротацию мониторинговой миссии.

Цель - объявить об утечке радиоактивных веществ, спровоцировать международное сообщество на расследование, во время которого Украина была бы вынуждена приостановить все боевые действия. А россияне получили бы возможность перегруппироваться и остановить контрнаступление.

На прошлой неделе прозвучали более конкретные сигналы от украинских властей.

"Россия хочет подорвать АЭС. Потому что так же, как и с дамбой они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения конфликта", - заявил президент Владимир Зеленский.

Фото: президент Владимир Зеленский считает, что Россия хочет подорвать атомную станцию (Виталий Носач/РБК-Украина)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина подчеркнул, что у противника нет военных инструментов, чтобы влиять на ситуацию на фронте, и поэтому прибегает к террористическим методам.

"У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС - это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС", - отметил он.

По его мнению, снизить риски можно созданием демилитаризованной зоны и обязательным выводом оккупационных войска с территории АЭС, согласно украинскому плану. А также введением международных санкций против "Росатома".

Судя по всему, на данном этапе РФ не готова понижать градус ядерной эскалации. Сегодня начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали еще и охладительный бассейн.

"Самое страшное, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - рассказал он в эфире телемарафона.

Может ли Россия решиться на очередную катастрофу

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напоминает, что Россия удерживает атомную станцию фактически методами террора и время от времени включает ядерный шантаж. Причем делает это систематически, то заявляя о якобы намерении Украины применить некую "грязную бомбу", то угрожая Западу.

"Могут ли они сделать что-нибудь? Могут. Россия будет использовать ЗАЭС в комплексе с ядерным шантажом и угрожать всему миру эскалацией в связи с украинским контрнаступление. Особенно с учетом того, что один из участков этого контрнаступления - на юге", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, после того, как наши войска освободили село Пятихатки (Запорожская область) и появилась перспектива движения на Васильевку и Энергодар, противник будет активнее прибегать к эскалации

Фото: контрнаступление на юге может приблизить деоккупацию Васильевки и Энергодара (deepstatemap.live)

"И как раз минирование бассейна-охладителя, о котором говорил начальник военной разведки, может быть одним из элементов. Теоретически они могут подорвать этот охладитель, что создаст угрозу взрыва реактора, хоть и не сразу. После этого россияне могут включить шантаж, обвинить Украину и заявить, что починят все, если она прекратит наступление", - добавил он.

Эксперт полагает, что сейчас Россия проверяет реакцию международного сообщества. И хоть в случае с Каховской ГЭС она могла показаться недостаточной, главное - это то, западные партнеры заявили о поддержке контрнаступления, деоккупации территорий и стремление к миру на справедливых для Украины условиях.

В то же время Мусиенко полагает, что в контексте ЗАЭС союзники несколько опоздали с реакцией. Поскольку санкции против атомной отрасли РФ и в частности против "Росатома", который продолжает зарабатывать миллиарды долларов для российской казны, реализуя проекты по всему миру.

"Это первое, что нужно было сделать. Но главной реакцией должно стать наращивание поддержки оружием, чтобы наши действия по деоккупации были более успешными. В то числе что касается с освобождением ЗАЭС", - добавил эксперт в беседе с изданием.

Какими могут быть последствия подрыва ЗАЭС

О том, что россияне могут спровоцировать техногенную катастрофу огромных масштабов, в Украине говорят с прошлого лета. Агентство по управлению Зоной отчуждения подготовило вероятный сценарий развития событий на случай взрыва. А для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС отталкивались от чернобыльского опыта.

Например, в на момент аварии 1986 года на четвертом реакторе ЧАЭС было около 2 000 топливных сборок. На Запорожской станции в шести реакторах и хранилище отработанного топлива - до 18 000 сборок.

Если исходить из того, что последствия будут в 10 раз более катастрофическими, то площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 000 квадратных километров. А это фактически окружность с радиусом 100 км.

Фото: потенциальная зона отчуждения в случае подрыва реакторов ЗАЭС

Это означает, что Запорожская область будет потеряна для проживания и ведения хозяйства, потенциальная площадь загрязнения может достигать 2 млн квадратных километров, а это как три Украины. Степень заражения других областей, а также России, Беларуси и Европы зависит от направления ветра.

В ликвидации такой катастрофы необходимо будет задействовать около 1 млн человек. А число погибших может исчисляться десятками тысяч, эвакуированных - не менее 2 млн. Днепр и плодородные почвы будут загрязнены на неопределенное количество лет.

"К аварии может привести, например, пожар или взрыв, или поражение снарядами, бомбами, ракетами… Эта оценка приблизительна, но масштаб будет именно таким", - говорила в августе советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина.