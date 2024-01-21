В Донецке под обстрел попал рынок на "Текстильщике": есть погибшие и раненые

Донецк оказался под обстрелом 21 января. Под ударом - рынок на крупном жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе. Оккупанты сообщают о раненых и минимум 8 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Новости Донбасса" и Telegram так называемого "мэра" Донецка Алексея Кулемзина, "РИА Новости".

"На "Текстильщике" в оккупированном Донецке под обстрел попал рынок. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших и раненых", - сообщили "Новости Донбасса".

В частности, как сообщают оккупанты, в результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 8 погибших.

"По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 8 погибших", - написал в Telegram так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.

При этом захватчики уже успели обвинить в обстреле рынка украинских военных.

А в соцсетях показали видео момента "прилета" по рынку в Донецке.

Число жертв возросло

Как пишут российские СМИ со ссылкой данные главаря оккупантов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, число погибших при обстреле рынка в донецком микрорайоне "Текстильщик" увеличилось до 13, еще 10 пострадали.

Обстрелы Донецка

Временно оккупированный Донецк часто находится под обстрелами. Оккупанты сами атакуют город. Например, 1 сентября 2023 года из-за атаки Донецка, который захвачен российскими войсками с 2014 года, пострадали более 10 человек, а 6-летняя девочка погибла. Через несколько дней под обстрел в Донецке попал центр города.

Напомним, 14 августа прошлого года сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".