ua en ru
Сб, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский ответил, пойдет ли на уступки территорий для подписания мирного договора с Путиным

Киев, Суббота 20 января 2024 00:33
UA EN RU
Зеленский ответил, пойдет ли на уступки территорий для подписания мирного договора с Путиным Фото:президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли он отдать территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Можете ли вы когда-нибудь представить подписание мирного договора с Путиным, если вам нужно будет отдать Крым или Донбасс?", - спросил журналист.

Президент Украины ответил, что российского диктатора нужно остановить, чтобы не повторилась агрессия через несколько лет.

"Нет. Если мы хотим остановить его, если мир не хочет снова повторения этой агрессии через несколько лет, тогда лучше справиться с этим", - ответил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что отношения между Украиной и Великобританией не зависят от того, кто у власти.

Также мы сообщали, что премьер немецкой земли Саксоний Михаэль Кречмер посоветовал Украине смириться с временной потерей территорий "ради перемирия" с Россией. МИД Украины отреагировал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог"
Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог"
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск