В Румынии разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Пункт пропуска "Порубное-Сирет" на границе Румынии и Украины разблокировали 20 января. Движение грузовиков возобновили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
"Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано", - говорится в сообщении.
Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком.
Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.
Блокада на румынской границе
Напомним, ранее румынские протестующие заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Сирет-Порубное" и "Викова-де-Сус - Красноильск" и "Халмеу-Дьяково".
Румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров.
Вчера, 19 января, румынские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Виковую-де-Сус" на границе с Украиной.
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