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В Румынии разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Порубное, Суббота 20 января 2024 11:05
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В Румынии разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной Фото: в Румынии разблокировали еще один КПП на корне из Украины (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Пункт пропуска "Порубное-Сирет" на границе Румынии и Украины разблокировали 20 января. Движение грузовиков возобновили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано", - говорится в сообщении.

Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком.

Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

В Румынии разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Блокада на румынской границе

Напомним, ранее румынские протестующие заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Сирет-Порубное" и "Викова-де-Сус - Красноильск" и "Халмеу-Дьяково".

Румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров.

Вчера, 19 января, румынские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Виковую-де-Сус" на границе с Украиной.

Детальнее о том, что происходит на границе с Польшей и Румынией - читайте в материале РБК-Украина.

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