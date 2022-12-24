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Компания Rheinmetall передаст Украине 26 полноприводных грузовиков

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Суббота 24 декабря 2022 15:43
Компания Rheinmetall передаст Украине 26 полноприводных грузовиков Фото: компания Rheinmetall передаст Украине 26 полноприводных грузовиков (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компания Rheinmetall поставит в Украину партию полноприводных грузовых автомобилей HX колесной формулой 8x8. Всего в Украину будет передано 26 таких машин с модульными платформами и кузовами. Поставка автомобилей уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Стоимость контракта на поставку, который был заключен с правительством Германии, не сообщается. Интересно, что Rheinmetall уже участвует в нескольких проектах в поддержку Украины. В 2023 году при поддержке правительства Германии дочерняя компания Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставит Украине полевой госпиталь.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины передадут современный немецкий полевой госпиталь уже в следующем году.

Также мы писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Для их отправки необходимо разрешение правительства.

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