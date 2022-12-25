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Россияне хотят начать наступление на еще одном направлении на Донбассе: что в планах врага

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Донбасс, Воскресенье 25 декабря 2022 15:52
Россияне хотят начать наступление на еще одном направлении на Донбассе: что в планах врага Фото: россияне хотят начать наступление на еще одном направлении на Донбассе (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска надеются начать еще одно наступление в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой. Речь идет о Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что восток Украины остается главным театром военных действий, где враг сосредоточил больше всего сил. Ежесуточно РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, танковым огнем пытается поражать украинские позиции и использует авиацию.

"Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытается проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери", - рассказал Череватый.

По его словам, только за эти сутки только на Бахмутском направлении более 50 оккупантов было убито и около 80 ранено.

"Так же и на других направлениях врагу не дают прорваться и системно его уничтожают. В это утро, по данным Генштаба, уничтожено 620 оккупантов. Фактически ежесуточно враг теряет по батальону", - отметил Череватый.

Напомним, как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские войска продолжают пытаться захватить Бахмут, но им ничего не удается, противник в боях теряет тысячи своих солдат.

Добавим, по данным аналитиков американского Института изучения войны ISW, наступление россиян под Бахмутом выдохлось. Россияне признали, что ВСУ оттеснили части группировки "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

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Авдеевка Донбасс Бахмут
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