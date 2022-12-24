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Британская разведка объяснила неспособность российской армии наступать

Новина українською →
Украина, Суббота 24 декабря 2022 09:06
Британская разведка объяснила неспособность российской армии наступать Фото: наступление российской армии невозможно из-за отсутствия боеприпасов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет.

По данным британской разведки, Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции.

"Уязвимость нынешней оперативной схемы России заключается в том, что даже простое ведение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.

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