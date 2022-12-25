ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 25 декабря 2022 14:14
Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ Иллюстративное фото: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия может в скором времени поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israelinfo, который приводит сообщение 12-ого канала израильского телевидения.

По данным источников канала в западной разведки, которые следят за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, речь идет о 24 истребителях, которые первоначально предназначались для Египта.

Сообщается, что США уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали покупателей для самолетов. Так, Россия решила продать самолеты Ирану после того, как государство начало поставлять стране-агрессору дроны.

По данным западных разведок, подготовка иранских летчиков на новых машинах идет полным ходом.

В сообщении отмечается малая вероятность того, что Россию остановит предупреждение Израиля о том, что усиление военного сотрудничества с Ираном подтолкнет Иерусалим к поставкам вооружений Украине, от чего Израиль воздерживался несмотря на давление США и внутри страны.

Напомним, недавно Россия получила от Ирана новую партию "Шахедов". Всего страна-агрессор получила около 1700 дронов.

Как сообщалось ранее, Иран хочет увеличить поставки передовых вооружений России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран Война России против Украины
NEWS
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация