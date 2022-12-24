В оккупированном Крыму раздались взрывы: что известно

В субботу, 24 декабря, во временно оккупированном Нижнегорском в Крыму раздался взрыв. Очевидцы сообщают о пролете беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на местный Telegram-канал .

Так, в описании опубликованного видео отмечается, что оно было снято неподалеку от нефтебазы в селе Разливы. В ролике слышен взрыв и слова автора, который говорит, что увидел пролет двух беспилотников.

Официальной информации о взрывах пока нет.