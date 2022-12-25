ВСУ обстреляли штаб РФ в Херсонской области: десятки оккупантов ранены
Украинские военные ударили по штабу россиян, который находится в Херсонской области. В результате атаки до 70 вражеских солдат получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По информации украинского военного командования, удар по штабу, который находится в районе села Забарино, был нанесен удар несколько дней назад, когда там проводили совещание офицеров южного военного округа ВС РФ.
"В результате - до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется", - отмечают в Генштабе.
Также там добавили, что в Донецкой области украинские военные уничтожили четыре вражеских САУ 2С7 "Пион".
Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения россиян.
Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, под Бахмутом оккупанты потеряли тысячи своих солдат.
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