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ВСУ обстреляли штаб РФ в Херсонской области: десятки оккупантов ранены

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Воскресенье 25 декабря 2022 18:26
ВСУ обстреляли штаб РФ в Херсонской области: десятки оккупантов ранены Иллюстративное фото: ВСУ обстреляли штаб РФ в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные ударили по штабу россиян, который находится в Херсонской области. В результате атаки до 70 вражеских солдат получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командования, удар по штабу, который находится в районе села Забарино, был нанесен удар несколько дней назад, когда там проводили совещание офицеров южного военного округа ВС РФ.

"В результате - до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется", - отмечают в Генштабе.

Также там добавили, что в Донецкой области украинские военные уничтожили четыре вражеских САУ 2С7 "Пион".

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения россиян.

Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, под Бахмутом оккупанты потеряли тысячи своих солдат.

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