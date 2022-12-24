ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вывела в Черное море "Калибры". Военные оценили угрозу нового удара

Новина українською →
Киев, Суббота 24 декабря 2022 09:06
Россия вывела в Черное море "Калибры". Военные оценили угрозу нового удара Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия снова вывела в Черное море корабль с крылатыми ракетами "Калибр". Это может свидетельствовать как о подготовке врага к новому удару, так и о намерении противника психологически давить на украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в акватории моря корабельная группировка россиян увеличилась - в Черном море находится 11 единиц, и среди них есть ракетоносители.

"Это два надводных и один подводный, общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш верховный главнокомандующий. А также, может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины", - отметила Гуменюк.

В свою очередь она акцентировала, в любом случае, сигналы воздушной тревоги - это сигнал обязательного исполнения

"Нет такой прямой зависимости, когда вывели и когда стартовали ракеты. Это может говорить о том, что долгое время ракетоносителей не было в Черном море. Во-первых, учитывая погоду, было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. Как море немного успокоилось, они вышли на дежурство снова, но, также, ввиду враждебного тяготения к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников ", - рассказала Гуменюк.

Напомним, что вчера во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский предупредил, что российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники.

Ранее мы писали, что в Черное море из Севастопольской бухты вышли российские носители крылатых ракет "Калибр". Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" и фрегате "Адмирал Макаров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация