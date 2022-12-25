В Иране цинично похвастались "эффективностью" своих беспилотников
Высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил, что использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .
"Сегодняшнее создание миром атмосферы высокомерия (речь о США и их союзников - ред.) по использованию иранских беспилотников в войне в Украине является частью психологической войны противника", - сказал генерал-майор Багери.
В последние месяцы российские войска все чаще используют беспилотники иранского производства для бомбардировки Украины. Именно это и побудило Багери выразить свое удовлетворение эффективной работы их беспилотников в этой войне.
"Кроме того факта, что многие из этих утверждений могут быть ложными, это, по сути, свидетельствует об эффективности, важности и высоком рейтинге Исламской Республики в области беспилотников", - добавил он.
Иран ранее отрицал поставку беспилотников России для использования в Украине, однако в ноябре заявил, что продал оружие Москве до начала вторжения.
Напомним, 22 декабря, МИД Исламской Республики Иран опроверг обвинения в военной поддержке России и угрожал Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.
Ранее мы писали, что Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут на 3 тысячи километров, который позволит им меньше зависеть от иностранных санкций.
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