В Иране цинично похвастались "эффективностью" своих беспилотников

Высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил, что использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Сегодняшнее создание миром атмосферы высокомерия (речь о США и их союзников - ред.) по использованию иранских беспилотников в войне в Украине является частью психологической войны противника", - сказал генерал-майор Багери.

В последние месяцы российские войска все чаще используют беспилотники иранского производства для бомбардировки Украины. Именно это и побудило Багери выразить свое удовлетворение эффективной работы их беспилотников в этой войне.

"Кроме того факта, что многие из этих утверждений могут быть ложными, это, по сути, свидетельствует об эффективности, важности и высоком рейтинге Исламской Республики в области беспилотников", - добавил он.