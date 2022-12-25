ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси загорелся носитель "Кинжалов" МиГ-31

Новина українською →
Минск, Воскресенье 25 декабря 2022 16:59
В Беларуси загорелся носитель "Кинжалов" МиГ-31 Фото: МиГ-31 загорелся на аэродроме в Беларуси (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, что в Беларуси, загорелся МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, возгорание двигателя произошло на самолете с регистрационным номером RF-95194. Насколько сильно пострадал самолет и как долго он будет выведен из строя, не сообщается.

Отметим, что 13 декабря в Мачулищи прилетели три МиГ-31К ВКС РФ. Это уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетели 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Также в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".

"Декабрьские" МиГи имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. Они уже совершили минимум четыре вылета.

Ранее стало известно, что Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К. Они могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также мы писали, что еще 1 декабря Россия вывела свои МиГ-31К из Беларуси. Они базировались там полтора месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Войска РФ
NEWS
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация