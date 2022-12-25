В Беларуси загорелся носитель "Кинжалов" МиГ-31
Сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, что в Беларуси, загорелся МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
По информации мониторинговой группы, возгорание двигателя произошло на самолете с регистрационным номером RF-95194. Насколько сильно пострадал самолет и как долго он будет выведен из строя, не сообщается.
Отметим, что 13 декабря в Мачулищи прилетели три МиГ-31К ВКС РФ. Это уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетели 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Также в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".
"Декабрьские" МиГи имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. Они уже совершили минимум четыре вылета.
Ранее стало известно, что Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К. Они могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Также мы писали, что еще 1 декабря Россия вывела свои МиГ-31К из Беларуси. Они базировались там полтора месяца.
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