В Беларуси загорелся носитель "Кинжалов" МиГ-31

Сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, что в Беларуси, загорелся МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, возгорание двигателя произошло на самолете с регистрационным номером RF-95194. Насколько сильно пострадал самолет и как долго он будет выведен из строя, не сообщается.

Отметим, что 13 декабря в Мачулищи прилетели три МиГ-31К ВКС РФ. Это уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетели 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Также в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".

"Декабрьские" МиГи имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. Они уже совершили минимум четыре вылета.