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Германия передала Украине еще один БРЭМ и 13 автомобилей пограничной службы

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Суббота 24 декабря 2022 17:30
Германия передала Украине еще один БРЭМ и 13 автомобилей пограничной службы Фото: Германия передала Украине еще один БРЭМ и 13 автомобилей пограничной службы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине еще одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2 и 13 автомобилей пограничной службы в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

В целом Украина получила от Германии уже 13 Bergerpanzer 2 и 78 машин пограничной службы.

Германия также передала нашей стране одну карету скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 6).

Кроме того, государство готовит к передаче Украине 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем для погрузчиков.

Напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.

Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.

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