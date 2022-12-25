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Оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии: есть раненая

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Авдеевка, Воскресенье 25 декабря 2022 16:34
Оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии: есть раненая Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 25 декабря, российские оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку (Донецкая область). В результате атаки ранения получила женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, с утра россияне шесть раз обстреляли Авдеевку из артиллерии и РСЗО "Град". Для атак они использовали зажигательные снаряды.

Он отметил, что из-за ударов россиян пострадала мирная жительница города.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня оккупанты также ударили ракетами по Краматорску. Три снаряда попали по промышленной зоне города.

Позже стало известно, что, по словам Кириленко, в результате атаки есть жертвы.

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Авдеевка Донецкая область Обстріл Война России против Украины
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