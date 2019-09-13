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США планують збільшити допомогу Україні наступного року

Новини » Політика    13.09.2019 - 22:31
США планують збільшити допомогу Україні наступного року
Ілюстративне фото (educationusa.state.gov)

США й надалі підтримуватимуть Україну у сфері оборони та безпеки

Сполучені Штати Америки планують збільшити військову допомогу Україні в наступному році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Загороднюка Андрія.

За словами Загороднюка, США підтвердили готовність підтримувати Україну на шляху реформ в оборонній сфері та сфері безпеки.

"Протягом двох останніх тижнів провели з нашими стратегічними партнерами низку надважливих зустрічей, щоб відповісти на всі запитання і підтвердити прихильність реформам. До кінця року обсяг допомоги від США буде залишатися високим, а в наступному році планується її зростання", - повідомив Загороднюк.

Нагадаємо, 12 вересня США підтвердили, що продовжить виділення військової допомоги Україні. Зокрема, Вашингтон виділить Україні 391,5 млн доларів допомоги відразу за кількома програмами Пентагону і Держдепартаменту. Виділені кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, а також надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей українського війська.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 23-26 вересня. Зустріч може відбутися в Нью-Йорку.

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