Рада розпустила ЦВК

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент підтримав подання президента Зеленського про звільнення Центрвиборчкому

Верховна рада України розпустила нинішній склад Центральної виборчої комісії. Таким чином, парламент схвалив подання президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Звільнення ЦВК схвалив 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних.

Таким чином, нардепи підтримали проект постанови про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Згідно з документом, повноваження усього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 ч. 1 ст. Конституції України та ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.

Зокрема, будуть припинені повноваження:

Алли Басалаєвої

Наталії Бернацької

Михайла Вербенського

Олега Діденка

Андрія Євстигнєєва

Ірини Єфремової

Ольги Желтової

Олега Конопольського

Світлани Кустової

Ольги Лотюк

Катерини Махніцької

Віталія Плукаря

Євгенія Радченка

Тетяни Сліпачук

Леонтія Шипілова

Тетяни Юзькової

Так, у супровідних до постанови документах президент Володимир Зеленський вказує на те, що ЦВК у ході парламентських виборів проявила "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість у вирішенні окремих питань", наслідком чого стали судові процеси, за результатами яких дії ЦВК визнані протиправними.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що новий склад нової ЦВК може бути сформований до жовтня.

Відзначимо, комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу ЦВК.

РБК-Україна раніше анонсувало, що Рада може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК вже 12 вересня. Однак постанова так і не внесли на розгляд парламентаріїв.

Підкреслимо, в Комітеті виборців України заявили, що об'єктивні причини для розпуску комісії відсутні.

У вівторок, 10 вересня, президент Володимир Зеленський направив до ВР подання про звільнення нинішнього складу Центрвиборчкому.