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У МВФ назвали ключову вимога до України

Новини » Економіка    13.09.2019 - 10:29
У МВФ назвали ключову вимога до України
Фото: Джеррі Райс (flickr.com/worldeconomicforum)

На переговорах з Україною МВФ буде обговорювати питання функціонування антикорупційних органів

Тема ефективної антикорупційної структури в Україні буде однією з основних на переговорах місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) з владою України. Про це на брифінгу у Вашингтоні 12 вересня заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

Як зазначив Райс, місія МВФ в даний час знаходиться в Києві для переговорів та обговорення політичних планів нового уряду України. За його словами, робота місії завершиться приблизно 26 вересня.

Райс нагадав, що в останні кілька років одним з важливих елементів дискусій з Україною була важливість створення ефективної антикорупційної структури. Речник МВФ заявив, що ці питання і надалі будуть залишатися "важливим елементом дискусій".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну. За його словами, переговори з представниками МВФ вже почалися.

Агентство Fitch Ratings серед ризиків нової програми з МВФ називає поганий послужний список України при завершенні попередніх програм (жодна з них не була виконана до кінця - ред.), а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування реформ, наприклад, щодо "ПриватБанку".

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