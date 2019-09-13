Кабмін погодив кандидатуру нового голови Дніпропетровської ОДА

Фото: засідання Кабміну (kmu.gov.ua)

Олександр Бондаренко стане новим головою Дніпропетровської ОДА

Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів провів засідання, на якому підтримав проект указу про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА.

З декларації Бондаренка відомо, що йому належить частка компанії Бі енд Бі Фудз, в ній він числиться директором. Також володіє компаніями Стійкі Бізнес Системи, Лок Сток і Філд Маркетинг, які були засновані не більше двох років тому

Крім того, уряд погодив призначення:

Ігоря Мороза - першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації;

Юрія Холода - заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський призначив бізнесмена Віталія Коваля новим головою Рівненської ОДА.

До цього Кабінет міністрів України підтримав перепризначення Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації, яка очолила ОДА ще в жовтні 2016 року.

