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Коломойський: жителі ОРДЛО після деокупації мають брати участь у загальних виборах

Новини » Політика    13.09.2019 - 15:58
Коломойський: жителі ОРДЛО після деокупації мають брати участь у загальних виборах
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що жителів Донбасу не слід обмежувати в правах

Мешканці окупованого Донбасу повинні брати участь у загальнонаціональних виборах після відновлення контролю України над цими територіями. Про це РБК-Україна в кулуарах Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив олігарх Ігор Коломойський.

За його словами, в разі відновлення контролю жителям Донбасу слід забезпечити всі виборчі права.

"Звичайно, повинні брати участь у виборах", - сказав Коломойський.

Він підкреслив, що будь-яке обмеження в правах не передбачено Конституцією України.

"Вони тоді подумають, чи треба їм взагалі повертатися, якщо їх обмежать у правах, за територіальним принципом, тільки тому, що вони живуть на якійсь території, виходить", - додав олігарх.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ опрацьовує можливість проведення місцевих виборів по всій країні, включаючи окремі райони Донецької і Луганської областей.

У той же час представник України в контактній групі Леонід Кучма впевнений, що президент Володимир Зеленський не піде відразу на надання Донбасу особливого статусу з проведенням виборів в ОРДЛО.

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Новини України ДонбасвыборыІгор КоломойскийОРДЛО
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