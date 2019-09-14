ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США розглянуть позов проти Трампа про порушення конституції

Новини » Політика    14.09.2019 - 03:58
У США розглянуть позов проти Трампа про порушення конституції
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Суд поновив розгляд позову від громадської організації

У Сполучених Штатах Федеральний апеляційний суд ухвалив рішення поновити розгляд судового позову, відповідачем у якому є американський президент Дональд Трамп, якого звинувачують у порушенні Конституції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Позивачі стверджують, що президент США порушив Конституцію, отримуючи прибуток за рахунок іноземних та американських посадових осіб, які користуються належними йому готелями, курортами і ресторанами, що робить президента вразливим для стороннього впливу.

Видання зазначає, що Конституція США забороняє президенту приймати подарунки або виплати від іноземних урядів без згоди Конгресу.

Апеляційний суд скасував вердикт суду нижчої інстанції, який відхилив позов, оскільки позивачі не змогли довести, що постраждали від дій Трампа.

Зазначається, що Міністерство юстиції США, яке представляє Трампа, може оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США почали розслідування про можливий тиск з боку президента Америки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані на президента України Володимира Зеленського, щоб той втрутився у президентські вибори в Штатах.

Мін'юст США розкриє ім'я одного підозрюваного у справі теракту 11 вересня У США біля Білого будинку виявили шпигунські пристрої
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся