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Зеленський назвав умови виборів на окупованому Донбасі

Новини » Політика    13.09.2019 - 18:31
Зеленський назвав умови виборів на окупованому Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що вибори на Донбасі пройдуть за українськими законами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на непідконтрольному Донбасі пройдуть тільки після відведення військ. Відповідну заяву він зробив на брифінгу після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що інформацію про вибори на окупованих територіях зможе коментувати тільки після того, як ці питання погодять у нормандському форматі.

"Тому що це є частиною мінських угод. Зараз занадто рано про це говорити, може бути тільки теоретичний діалог. Ми готуємо план переговорів, зараз узгоджуємо дату саміту... Це складні питання ... обмін людей, потім розведення військ в Золотому і Петрівському. Тільки потім розведення на всій території - це 400 км. А тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованій території. Якщо ми вважаємо, що Донбас - це Україна, то місцеві вибори мають там пройти по українським законам. Інші деталі та терміни я не можу обговорювати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести місцеві вибори та на окупованих територіях Донбасу.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" потребує закріплення так званої формули Штайнмайєра, яка регулює порядок проведення виборів у ОРДЛО.

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