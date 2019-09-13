ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський хоче отримати частку в Приватбанку

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 17:18
Коломойський хоче отримати частку в Приватбанку
Фото: Ігор Коломойський (РБК-Україна)

Коломойський заявив, що хоче отримати частину акцій "Приватбанку"

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський хоче отримати частину акцій націоналізованого в 2016 році банку. Про це він сказав журналістам в кулуарах 16-ї конференції YES у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коломойський заявив, що хоче покарати тих, хто задумав і здійснював націоналізацію "Приватбанку".

"По-перше, я хочу дифамації, щоб все що на мене наговорили, було відкликано назад. По-друге, це сатисфакція, щоб покарати тих, хто це (націоналізацію Приватбанку,-ред.) задумав і здійснював. Але я не кровожерливий. По-третє, нехай зі мною розрахуються, в тому або іншому вигляді. Мене влаштовує будь-який варіант, якщо він буде прийнятний для держави", - сказав колишній співвласник "Приватбанку".

Одним з таких варіантів Коломойський назвав отримання ним частини акцій "Приватбанку".

Нагадаємо, Коломойський хотів би укласти мирову угоду щодо націоналізованого в 2016 році банку. Коломойський заявив, що екс-власники "Приватбанку" не хочуть катаклізмів, хочуть правової оцінки і після цього - мирової угоди.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Перед другим туром президентських виборів в Україні, 18 квітня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Ціна на електроенергію повинна бути знижена, - Коломойський Коломойський побачив вікно можливостей для мирової угоди щодо ПриватБанку
Новини України ПриватБанкакцииІгор Коломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся