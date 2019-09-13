Коломойський хоче отримати частку в Приватбанку

Фото: Ігор Коломойський (РБК-Україна)

Коломойський заявив, що хоче отримати частину акцій "Приватбанку"

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський хоче отримати частину акцій націоналізованого в 2016 році банку. Про це він сказав журналістам в кулуарах 16-ї конференції YES у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коломойський заявив, що хоче покарати тих, хто задумав і здійснював націоналізацію "Приватбанку".

"По-перше, я хочу дифамації, щоб все що на мене наговорили, було відкликано назад. По-друге, це сатисфакція, щоб покарати тих, хто це (націоналізацію Приватбанку,-ред.) задумав і здійснював. Але я не кровожерливий. По-третє, нехай зі мною розрахуються, в тому або іншому вигляді. Мене влаштовує будь-який варіант, якщо він буде прийнятний для держави", - сказав колишній співвласник "Приватбанку".

Одним з таких варіантів Коломойський назвав отримання ним частини акцій "Приватбанку".

Нагадаємо, Коломойський хотів би укласти мирову угоду щодо націоналізованого в 2016 році банку. Коломойський заявив, що екс-власники "Приватбанку" не хочуть катаклізмів, хочуть правової оцінки і після цього - мирової угоди.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Перед другим туром президентських виборів в Україні, 18 квітня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.