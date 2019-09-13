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Найскладніша ситуація буде з поверненням Криму, - Зеленский

Новини » Політика    13.09.2019 - 10:19
Найскладніша ситуація буде з поверненням Криму, - Зеленский
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Зеленського є декілька ідей для повернення Криму

Найскладніша ситуація буде з поверненням Криму. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі YES, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що у нього є декілька ідей, як повернути Крим.

"Найскладніша ситуація, я думаю, буде з поверненням Криму. Ми думаємо, у нас є декілька ідей, але я не можу про це говорити. Це зарано. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї", - сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що це питання буде обговорювати з президентом США.

"У мене є важливі зустрічі. Я чекаю на зустріч з Трампом (прездентом США, - ред.). Ми думаємо модель. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим", - заявив він.

Крім цього, сьогодні на форумі Зеленський заявив, що Захід повинен зберігати антиросійські санкції. Натомість, введення миротворчої місії на Донбас він поки не розглядає.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало Парламентську асамблею Ради Європи посилити тиск на Росію для припинення порушення прав людини в Криму. Разом з тим, Україна вимагає негайно звільнити українських політв'язнів та припинити протиправне застосування законодавства держави-окупанта (Росії), в тому числі щодо примусового призову до окупаційної армії та протиправне переміщення населення на та з території РФ.

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