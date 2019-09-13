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Зеленський розкрив деталі зустрічі з Коломойським

Новини » Політика    13.09.2019 - 12:17
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Коломойським
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський і Коломойський обговорювали зниження тарифів

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським обговорював ряд питань, в тому числі зниження тарифів. Про це він розповів після виступу на форумі YES, повідомила в Facebook Христина Бердинських.

За його словами, на зустрічі з Коломойським обговорювалося припинення монополії великого бізнесу, а також зниження тарифів на комунальні послуги.

"Всі повинні жити за правилами. Монополій не буде .... для всіх, в тому числі для пана Коломойського. І дійсно, щоб він сприяв тому, щоб ціни, пов'язані з комуналкою, знижувалися... . Всі розуміють, що має бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни", - зауважив Зеленський.

відео видання "Новое время"

Він також додав, що з Коломойським обговорили питання "Центренерго".

Нагадаємо, цього тижня Зеленський провів зустріч з Коломойським. Як повідомили в Офісі президента, на зустрічі обговорювалося ведення бізнесу в Україні та енергетичну сферу.

Відзначимо, до цього Коломойський в інтерв'ю журналу "Новое время" заявив, що не має впливу на Зеленського. За його словами, вони не є бізнес-партнерами, а їх відносини як між замовником і підрядником.

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Новини України Володимир ЗеленськийІгор Коломойский
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