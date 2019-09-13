У Кремлі заявили про зустріч "нормандської четвірки" у жовтні

Фото: Юрій Ушаков (twitter.com/sputnik_estonia)

Саміт "нормандської четвірки" точно не пройде наступного тижня

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) може відбутися в жовтні. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

За його словами, зустріч "нормандської четвірки" точно не пройде наступного тижня.

"Наступного тижня шансів немає... Там називався ряд дат, які поки ще не узгоджені. Якщо так дивитися, як робота піде, то десь жовтень виключати не можна", - додав Ушаков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні 2019 року.

"Формула Штайнмайєра і всі пункти Мінських угод будуть розглядатися лідерами чотирьох країн. Ми наполягаємо, щоб ця зустріч відбулася саме у вересні", - сказав він.

До цього посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що президент Еммануель Макрон активно працює над тим, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулася у вересні. На початку тижня французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан запропонував провести саміт у Парижі вже найближчими днями.

"Звільнення у суботу полонених, у тому числі 24 моряків, я вважаю, що це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція. І я вважаю, що необхідно скористатися цією ситуацією для повного виконання мінських угод", - підкреслив глава французького МЗС.