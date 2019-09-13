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Рада може скасувати перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації

Новини » Політика    13.09.2019 - 12:07
Рада може скасувати перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент планує скасувати відповідний закон "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці вказано, що цей закон містить інформацію, що втратила актуальність у частині найменувань органів державного управління та підприємств, а також не містить підстав для включення їх до переліків, затверджених цим законом.

Документом також пропонується внести зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" в частині визначення критеріїв об’єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, установити, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна". Нардепи зокрема скасували статтю 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", якою визначалося, що з метою забезпечення контролю за здійсненням приватизації, дотриманням законодавства України про приватизацію та аналізу її наслідків з числа депутатів утворюється Спеціальна контрольна комісія ВР з питань приватизації.

Так, ця стаття суперечить Конституції України.

Як писало РБК-Україна, в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров впевнений в успіху масштабної приватизації. Він підкреслив, що "за три роки приватизацію зробити не можна, але за п'ять можна".

Так, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну і Раді розпочати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У свою чергу глава уряду Олексій Гончарук, коментуючи доручення президента почати масштабну приватизацію, заявив, що у власності держави повинні залишитися тільки стратегічно важливі об'єкти.

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