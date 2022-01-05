Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: королева стола - богатая кутья

Кутья - традиционное украинское блюдо, которое обычно готовят из цельных зерен. Чаще всего ее готовят из пшеницы, реже из других круп - риса, овса, ячменя. В нее добавляют мед, мак, орешки, изюм, цукаты и другие сухофрукты. Первая кутья этого года называется богатой, хотя она и постная.
Как приготовить кутью, и что она значит для украинцев - читайте ниже в материале Styler.
Части кутьи, как правило, готовят отдельно: зерно или крупу отваривают в большом количестве воды или варят рассыпчатую кашу, затем добавляют сладкую часть и добавки. После соединения всех компонентов кутью прогревают в течение 10 минут (идеально - в глиняном горшке).
Говорят, что лучшая кутья выходит из "пиханой" пшеницы. Это пропаренное горячей водой зерно, просушенное, перебранное и мягко облущенное в ступе или в макитре. Осторожно просеянное, оно без половы имеет своего рода чешую-перья.
Сейчас готовый набор для кутьи из пшеницы можно купить в любом супермаркете.
В зависимости от количества добавленной жидкости кутья может быть полужидкой или рассыпчатой.
На Святчевер готовят богатую кутью. Это постное блюдо с различными компонентами и подсластителями.
На Щедрый вечер (Старый Новый год), 13 января подают щедрую кутью. В нее добавляют сливочное масло, сливки или молоко.
Голодная кутья подается на Крещение. Это блюдо в основном состоит из зерновой основы и подсластителя.
Зерно "пиханой" пшеницы (0,5 л) промыть холодной водой, поставить варить, пока не станет мягким. За то время, пока охлаждается зерно, промыть горячей водой мак (250 г). Воду слить и высыпать мак в макитру.
Перетирать его до появления молочковатой смеси. Лучше тереть мак, если добавить к нему 50 г сахара.
Сваренное зерно пшеницы поместить в миску с перетертым маком, перемешать, добавляя мед или сахар и орехи по вкусу.
Это важно: во время ужина первым пробует кутью хозяин. Опаздывать на нее ни в коем случае нельзя. А за стол садились после появления в небе первой звезды.
Ранее мы писали, из какой крупы получается самая вкусная кутья и как приготовить блюдо традиционным и необычным способом.
Также сообщалось, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, маринованную сельдь, карпатскую грибную юшку, узвар, тушеную капусту, фасоль, маринованные грибы и заливную рыбу.