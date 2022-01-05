Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: королева стола - богатая кутья

Важные нюансы в приготовлении кутьи

Части кутьи, как правило, готовят отдельно: зерно или крупу отваривают в большом количестве воды или варят рассыпчатую кашу, затем добавляют сладкую часть и добавки. После соединения всех компонентов кутью прогревают в течение 10 минут (идеально - в глиняном горшке).

Говорят, что лучшая кутья выходит из "пиханой" пшеницы. Это пропаренное горячей водой зерно, просушенное, перебранное и мягко облущенное в ступе или в макитре. Осторожно просеянное, оно без половы имеет своего рода чешую-перья.

Сейчас готовый набор для кутьи из пшеницы можно купить в любом супермаркете.

В зависимости от количества добавленной жидкости кутья может быть полужидкой или рассыпчатой.

Кутью готовят не только на Сочельник

На Святчевер готовят богатую кутью. Это постное блюдо с различными компонентами и подсластителями.

На Щедрый вечер (Старый Новый год), 13 января подают щедрую кутью. В нее добавляют сливочное масло, сливки или молоко.

Голодная кутья подается на Крещение. Это блюдо в основном состоит из зерновой основы и подсластителя.

Рецепт традиционной богатой кутьи

Зерно "пиханой" пшеницы (0,5 л) промыть холодной водой, поставить варить, пока не станет мягким. За то время, пока охлаждается зерно, промыть горячей водой мак (250 г). Воду слить и высыпать мак в макитру.

Перетирать его до появления молочковатой смеси. Лучше тереть мак, если добавить к нему 50 г сахара.

Сваренное зерно пшеницы поместить в миску с перетертым маком, перемешать, добавляя мед или сахар и орехи по вкусу.

Это важно: во время ужина первым пробует кутью хозяин. Опаздывать на нее ни в коем случае нельзя. А за стол садились после появления в небе первой звезды.

Традиционное меню на Святвечер может выглядеть вот так: